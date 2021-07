Mourinho, innamorato di Roma

Il tecnico: "Sono stato colpito dal fatto che Dan Friedkin e suo figlio Ryan parlassero in continuazione dei tifosi della Roma e non di loro"

E ancora: “Conosco la realtà dei fatti. Abbiamo terminato la scorsa stagione a 29 punti dalla prima e a 16 punti dal quarto posto. Ma un club non si giudica dall’ultima stagione e io so molto bene cosa sia l’AS Roma. Se pensi che il progetto sia: domani arrivo e dopodomani vinciamo, beh, questo non è un progetto. La proprietà intende lasciare un’eredità, lavorando a un progetto sostenibile. Ho un contratto triennale, voglio accelerare il processo. Negli ultimi venti anni i tifosi non hanno avuto molte occasioni per essere felici, ma la loro passione non è mai venuta meno. È facile essere un tifoso sfegatato di una squadra che vince, ma se sei un vero tifoso, devi dimostrarlo sempre. Voglio creare una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi nei giorni in cui si vince, ma anche nei giorni in cui si perde. Adesso aspetterò che arrivino dei regali. Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più per me. E mi darebbe un maggiore potenziale da sviluppare, con il quale iniziare il processo". Sì, Mourinho è tornato.