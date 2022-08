Mourinho imbattuto alla prima in serie A: 2 pari con l’Inter, vittoria giallorossa

Considerando solo le squadre prese in carico sin dall’inizio del campionato, l’unico ko dello Special One è quello del 2020: Tottenham-Everton 0-1

Mourinho non ha mai perso alla prima giornata in serie A: con l’Inter pareggiò 2 partite (1-1 sia in casa della Sampdoria nel 2008 sia a San Siro col Bari nel 2009), con la Roma l’anno scorso ha battuto 3-1 la Fiorentina all’Olimpico, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera.