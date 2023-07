Mourinho: “Il mercato? Non mi aspetto nulla. Morata? Non ho parlato con nessuno”

Sul mercato non si sbilancia.“Non mi aspetto niente e non ho preferenze su un giocatore in particolare. Il mercato non è per me, io penso solo a lavorare”. Lo Special One non conferma di essere intervenuto per cercare di convincere alcuni calciatori ad accettare la Roma, su tutti Alvaro Morata. “Non ho parlato con nessuno, parlo solo con i miei giocatori. Non sono dispiaciuto che Frattesi sia andato all’Inter”. Un altro tema caldo in questi giorni è il futuro di Paulo Dybala “Ho parlato con Paulo, come faccio con tutti i miei calciatori ma del suo contratto non so niente”.