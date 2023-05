Mourinho, i suoi manager a Trigoria. Smalling rinnova

Giornata di incontri, ieri, a Trigoria. Al Fulvio Bernardini c’è stato un viavai di agenti per pianificare le strategie future, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il destino più importante da decidere è ovviamente quello di José Mourinho, a cui potrebbero essere legate a doppio filo alcune conferme, come ad esempio quella di Paulo Dybala. Ieri lo Special One ha incontrato due collaboratori del suo agente Jorge Mendes, (ossia Valdir e Correia), con cui ha fatto un punto della situazione. Per il momento non sono in programma incontri con il g.m. Tiago Pinto. "Il mio futuro? – ha detto Mourinho rispondendo ai cronisti che lo aspettavano ieri pomeriggio al Foro Italico agli Internazionali di tennis – E' solo la partita". Quella di Novak Djokovic, con cui si è fermato a parlare, e non quella di domani a Bologna contro il suo ex calciatore (e pupillo) Thiago Motta, non a caso indicato come suo eventuale successore sulla panchina giallorossa.