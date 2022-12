Mourinho: “Ho trovato una Roma molto motivata”

"Ho ritrovato gente motivata, sono contento". A poche ore dalla partenza per il Portogallo arrivano le parole di Mourinho che esprime soddisfazione per il modo in cui ha visto la squadra dopo i 12 giorni di vacanza, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. “Non è mai facile ritornare e allenarsi subito come vogliamo noi, come è la nostra filosofia: con intensità e livelli di concentrazione altissimi. In Algarve ci saranno anche gli infortunati, non in condizioni di giocare alla ripresa del campionato. Dobbiamo lavorare molto molto forte", ha aggiunto lo Special One che quindi porterà in Algarve anche Wijnaldum.