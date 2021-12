Mourinho, girone magro: ora serve cambiare marcia

Da quando la Roma è americana, solo due volte la squadra giallorossa aveva fatto peggio al giro di boa: con Luis Enrique (31 punti) e con Eusebio Di Francesco (30 punti)

Trentadue punti al termine del girone di andata, un bottino magro per la prima Roma di José Mourinho , da cui ci si aspettava un salto di qualità rispetto al recente passato. Invece, come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, da quando la Roma è americana, solo due volte la squadra giallorossa aveva fatto peggio. Nel primo anno Luis Enrique , tecnico allora inesperto alla prima vera esperienza nel calcio “vero” dopo aver allenato la squadra B del Barcellona, si fermò a 31 e a fine campionato decise di togliere il disturbo e di tornare in Spagna.

Se quello fu il punto più basso, nella stagione successiva ci fu quello più alto: la squadra allenata da Rudi Garcia finì il girone d’andata con 44 punti. Nemmeno questo servì ai giallorossi per vincere, perché lo scudetto finì alla Juventus di Conte. Ruolino simile nella stagione seguente per il francese, che terminò l’andata con 41 punti. Nella sua annata peggiore, la terza (2015-16), Garcia dopo un girone aveva 34 punti, un bottino che non gli evitò l’esonero in favore di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano l’anno dopo fece benissimo: 41 punti e secondo posto alle spalle della Juventus al giro di boa, ma anche in questo caso lo scudetto finì a Torino.