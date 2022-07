Mourinho già operativo: pronta la lista dei convocati per il raduno

Non vede l’ora di ricominciare, José Mourinho. Il tecnico portoghese ha anticipato di un giorno il suo rientro nella Capitale, previsto inizialmente per oggi, ma già ieri ha postato sui suoi social delle immagini che lo ritraevano in partenza verso Roma. Ad uno come lui abituato ad essere sempre operativo, un mese di vacanze deve essere sembrato lunghissimo, e già da stamane sarà a Trigoria per pianificare gli ultimi dettagli della sua seconda stagione sulla panchina della Roma. Lo Special One dovrà diramare la lista dei convocati: al raduno di domani non ci saranno tutti i nazionali, che si aggregheranno direttamente per il ritiro in Portogallo, mentre ad alcuni calciatori come Diawara e Villar sono stati concessi dei giorni di vacanza in più per capire se nel frattempo arriveranno delle offerte di mercato. In caso contrario, dal 15 si alleneranno a Trigoria insieme ad altri calciatori che non rientrano nei piani del tecnico come Riccardi, Coric, Bianda e altri di rientro dai prestiti. Faranno parte del gruppo, invece, quelli in uscita come Carles Perez e Veretout, ma anche Justin Kluivert, di ritorno dal prestito al Nizza. L’obiettivo della società è metterli in mostra il più possibile per facilitare eventuali offerte. I convocati per domani non dovranno effettuare le visite mediche, perché hanno tutti l’idoneità sportiva e quindi si potrà cominciare a lavorare immediatamente sul campo.