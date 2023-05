Mourinho, gestione oculata per ritrovare la vittoria

La Salernitana è un’avversaria che per alcuni calciatori della rosa della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, ha un significato particolare: proprio contro la formazione campana – che ha conquistato la salvezza ancora prima di scendere in campo grazie alle mancate vittorie di Verona e Spezia – nella gara di andata, era il 14 agosto, Dybala, Matic e Wijnaldum hanno fatto il loro esordio con la maglia giallorossa. Sempre contro la Salernitana, nello scorso campionato, Abraham segnò il suo primo gol con la Roma mentre Cristante, all’andata di questa stagione, ha realizzato il suo primo e finora unico gol in campionato. La buona notizia di ieri è il rientro di Llorente, che ha totalmente recuperato dall’infortunio muscolare al flessore della coscia rimediato contro l’Atalanta. Mourinho dovrà gestire al meglio Dybala, Smalling e Wijnaldum: il centrocampista olandese dovrebbe partire titolare per migliorare la condizione e aumentare il minutaggio, gli altri due andranno centellinati perché non hanno ancora un tempo nelle gambe e probabilmente partiranno dalla panchina. Possibile una chance per i giovani Missori e Tahirovic, già titolari col Bologna, e per Camara, con Bove e Matic a riposo. Davanti ballottaggio tra Belotti e Abraham. In porta possibile nuovo turno di riposo per Rui Patricio, con Svilar che col Bologna non ha sfigurato e va verso la conferma.