Mourinho: “Fatto il massimo, ko ingiusto. All’Olimpico possiamo ribaltarla”

La Roma torna a casa da Rotterdam sconfitta (1-0) ma ancora in corsa per il passaggio del turno, che i giallorossi si giocheranno la settimana prossima all'Olimpico nel ritorno col Feyenoord, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non può essere soddisfatto Mourinho, soprattutto perché a partita in corso ha perso Dybala per un problema all'adduttore destro e Abraham per una sospetta lussazione alla spalla: entrambi oggi si sottoporranno ad esami strumentali, ma non ci saranno domenica con l'Udinese e sono in forte dubbio per il ritorno. “Probabilmente - le parole di Mourinho - li perderò per le prossime due partite. La sensazione in campo non è stata buona, mi hanno detto di sostituirli e non ho fatto troppe domande: ora le opzioni sono sempre di meno e questa è una preoccupazione. Abbiamo perso 1-o il primo round, il secondo lo giocheremo a Roma e faremo affidamento sui nostri tifosi e sull'Olimpico, che in queste occasioni non sbaglia mai". La sconfitta è probabilmente immeritata per quanto visto in campo. "I ragazzi hanno giocato una partita dignitosa e di sacriticio, c'è stata l'opportunità di non perdere. Il risultato è ingiusto, ma nel calcio può succedere e questa parola non fa parte del mio vocabolario". La gara avrebbe potuto prendere una piega diversa se Pellegrini avesse realizzato il calcio di rigore nel finale di primo tempo, prima di essere sostituito.