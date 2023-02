Mourinho, fasce coperte: recupera Spinazzola e reintegra Karsdorp

Il tecnico recupera due valide alternative come esterni

Se non c’è riuscito Tiago Pinto con il mercato di gennaio ad allungare la rosa di Mourinho, ci sono riusciti invece i medici e la… diplomazia, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. I primi hanno restituito allo Special One Leonardo Spinazzola, tornato a disposizione della Roma dopo la lesione di primo grado al flessore della coscia destra accusata nel match dello scorso 29 gennaio perso al Maradona contro il Napoli. Il reintegro di Karsdorp, che ieri si è allenato dopo aver smaltito un leggero fastidio muscolare, è invece frutto dei colloqui che in queste settimane ci sono stati tra l’esterno olandese, Tiago Pinto e Mourinho, che nei giorni scorsi aveva lasciato aperta la porta ad un rientro.