Mourinho: “È stata dura ma siamo una squadra”

Il tecnico: "Sono sempre stato un porto sicuro per i ragazzi, nei momenti difficili prendo io la responsabilità"

Redazione

Se nei giorni scorsi i tifosi avevano messo in discussione Mourinho, ieri l'Olimpico ha risposto in maniera opposta, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Lo Special One è stato l'unico a ricevere il boato della Curva Sud e di tutto lo stadio al momento della lettura della formazioni e i romanisti lo vorrebbero vedere ancora a lungo sulla panchina: "Non devo parlare del futuro con i Friedkin - le parole del tecnico -. Ho un contratto fino al 30 giugno e questo è un accordo serio".

La Roma è sembrata quella dello scorso anno, infatti dopo il vantaggio è riuscita a controllare: "Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di occasioni, abbiamo in difesa un centrocampista e un ragazzo che gioca con noi da un paio di mesi, c'è stata compattezza dagli esterni, Paredes e Bove hanno fatto un grande sforzo e anche i due attaccanti ci hanno aiutato. Se non avessimo vinto sarebbe esploso il Colosseo, per questo ho fatto giocare Dybala, che giovedì sarà out".

Poi Mourinho si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Pensavo di essere il responsabile del non gol di Lukaku... Cosa mi ha dato fastidio? Tre mesi fa ero amato, tre mesi dopo, in seguito a un inizio orribile di campionato, mi sono infastidito. Il pubblico ci ha sostenuto e lo abbiamo sempre sentito vicino. Sono sempre stato un porto sicuro per i ragazzi, nei momenti difficili prendo io la responsabilità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.