Mourinho e Sarri l’occasione della Capitale. Le romane a caccia dell’Europa più chic

Un sabato di grandi occasioni nella Capitale, scrive Marco Cherubini su Il Corriere della Sera. Sottovalutare il Lecce e l'Atalanta sono errori che nessuno intende commettere. Anzi, Mourinho tace ma rispetta il calcio dei salentini. Sarri cita addirittura Guardiola, quando dice che affrontare la Dea è come andare dal dentista. Eppure nelle pieghe di questi due confronti, c’è in palio quel traguardo che farebbe la gioia di Lotito e dei Friedkin, gente pratica che guarda ai bilanci prima che ai sogni. Al netto di tutto vincere a Lecce per la Roma varrebbe tanto, come per la Lazio anestetizzare il dente Atalanta. Ecco il sabato delle romane, intente tra sette mesi a riportare nella Capitale l’Europa più ricca e chic.