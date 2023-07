Mourinho e Pinto in scadenza: il rebus futuro

Silenzio. Tutti in silenzio. Dan e Ryan Friedkin, in realtà, non hanno mai parlato, quindi il loro tacer non fa più notizia, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera . Tiago Pinto invece non parla forse perché non ha molte cose da dire, avendo ancora un sacco di cose da fare. Comprensibile. E José Mourinho probabilmente non apre bocca per non essere costretto a dire cose che non pensa o a non dire cosa che pensa. Comprensibile bis.