Mourinho: “Dybala è speciale, Zaniolo non va fischiato”

C'è voluta una magia di Dybala per regalare alla Roma la vittoria contro il Genoa (1-0) e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i gialiorossi affronteranno (mercoledì 1 febbraio) la vincente di Napoli-Cremonese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L'argentino, all'ottavo gol stagionale in tutte e tre le competizioni, è entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Lorenzo Pellegrini che ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra, proprio per sbloccare una situazione che poteva diventare pericolosa. Dybala: "Contro il Genoa era importante vincere, la Coppa Italia è un obiettivo per noi. Dobbiamo crederci perché abbiamo la squadra per lottare, ora arriverà anche Wijnaldum che ci aiuterà. È presto per dire dove possiamo arrivare, lotteremo su tre fronti: la Coppa Italia è un Obiettivo chiaro, in campionato ci sono squadre piu forti di noi ma dobbiamo dare tut to per arrivare tra le prime quattro. L'Europa League è un percorso invece tutto sa scoprire".