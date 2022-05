Mourinho, due finali e “un lungo futuro”

Il tecnico: “Per me la partita più importante è sempre quella che viene. Quella contro il Toro ci può dare il pass per l’Europa League dell’anno prossimo"

Per Mourinho sono due finali : prima il Torino e poi il Feyenoord. Il difficile è farlo capire alla Roma e a Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. “Per me la partita più importante è sempre quella che viene. Quella contro il Toro ci può dare il pass per l’Europa League dell’anno prossimo".

Però tutti pensano solo alla finale di Conference League contro il Feyenoord, mercoledì 25 a Tirana. Per i tanti senza biglietto sarà aperto l’Olimpico con incasso a scopi benefici. “Se mi chiedete qual è il mio pensiero, per me, adesso, è tutto Torino. Il problema è che non posso essere solo io a pensarlo. Devono pensarlo i giocatori, lo staff medico, i miei assistenti".