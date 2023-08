Mourinho divaga, si nasconde e assicura: “Penso solo alla gara di Verona”

Tutti pazzi per Romelu, ma stasera la Roma ha una partita da giocare, a Verona, contro una squadra che ha vinto all'esordio a Empoli, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Non sarà facile per Mou, con la città impazzita all'idea di vedere Lukaku in giallorosso, mantenere la concentrazione di tutti sulla partita contro l'Hellas. "Il mio obiettivo non va oltre al voler vincere la prossima partita. La Lazio l'anno scorso ha fatto un'impresa ma in Europa era in vacanza. L'Atalanta ha investito tanto. La Fiorentina ha rifiutato 45 milioni per un giocatore e questo dice tutto. La Roma non potrebbe mai rifiutare un'offerta così per un suo giocatore. La Roma e fra il quinto e l'ottavo posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina" dice Mouriho in conferenza stampa. Adesso. Ma se arriva Lukaku...