Mourinho: “Darò il mio voto a Nicola per la panchina d’oro”

"Il mio voto per la Panchina d’oro lo darò a Davide Nicola”. La stima di José Mourinho per l’allenatore della Salernitana è sincera, e ieri il portoghese ha voluto fare i complimenti al collega, come riporta Il Corriere della Sera.