Mourinho: “Contento di essere a Roma”. Ma con lo Spezia non può sbagliare

Il tecnico portoghese ha ribadito di aver sposato con convinzione la causa romanista

Nella gara che chiuderà la 17a giornata, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, Josè Mourinho dovrà battere lo Spezia del suo ex pupillo Thiago Motta ("l'ho visto per la prima volta quando era un ragazzino del Barcellona" le parole dello Special One) per non far scivolare la Roma in una posizione anonima in classifica fuori dalla zona Europa. Il tecnico portoghese ha ribadito di aver sposato con convinzione la causa romanista: "Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi ma sono contento di stare alla Roma. E' un progetto diverso da quelli a cui ero abituato ma sono in questa sfida con tutto me stesso".