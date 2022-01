Mourinho cambia il vice: via Sacramento, ecco Foti

Non sono chiare le ragioni della rottura tra lo Special One e il suo vice, e la scelta di separarsi è stata una vera e propria sorpresa per tutti

Piccolo terremoto nello staff tecnico di José Mourinho. Il 2022 si è aperto col botto in casa giallorossa: Joao Sacramento, infatti, non è più il vice allenatore dello Special One, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Al suo posto è arrivato (è a Trigoria già da qualche giorno) Salvatore Foti, 33 anni, ex attaccante con una discreta carriera tra serie A e serie B con le maglie di Sampdoria, Lecce, Vicenza, Empoli, Piacenza e Brescia. Non sono chiare le ragioni della rottura tra lo Special One e il suo vice, e la scelta di separarsi è stata una vera e propria sorpresa per tutti. “Il 2021 è terminato con la chiusura di un ciclo di due anni al fianco di mister José Mourinho. Lavorare con te è stato la realizzazione di un sogno. Ti sarò eternamente grato, ti auguro le migliori felicità“, le parole di commiato e di ringraziamento di Sacramento, che potrebbe andare in Francia al Monaco. Al suo posto è arrivato Foti, recentemente collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, con cui ha lavorato alla Sampdoria, al Milan e al Torino insieme a Stefano Rapetti, l’attuale preparatore atletico della squadra giallorossa.