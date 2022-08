Mourinho al miele: “Dybala pazzesco, Ibanez e Abraham davvero super”

L’argentino si è tolto dalle spalle il peso dello zero nella casella delle reti segnate, realizzando una doppietta che l’ha portato a quota 100 gol in serie A

Doveva essere la serata di Paulo Dybala , e così è stato, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’argentino si è tolto dalle spalle il peso dello zero nella casella delle reti segnate, realizzando una doppietta che l’ha portato a quota 100 gol in serie A.

In attesa delle gare di oggi, la Roma è prima in classifica da sola. È molto più sereno, rispetto al post partita con la Juventus, Mourinho. “Lo scorso anno – commenta lo Special One – dopo la partita con la Juventus ho detto a Dybala che era un gran giocatore, ora abbiamo sorriso perché i gol li fa per la Roma e mette il suo talento a disposizione della squadra. Anche il c.t. dell’Argentina Scaloni dovrebbe mandarci qualche bottiglia di vino, perché per il Mondiale gli daremo un calciatore top». Ancora una volta la Roma non ha subito gol.