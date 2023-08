Mourinho a Ibanez: “Goditi l’Arabia”. La Roma ha 30 milioni da spendere

Belotti resta e Morata “non è possibile prenderlo”: per l’attacco giallorosso in piedi i soliti nomi: il brasiliano Marcos Leonardo del Santos e l’austriaco Arnautovic del Bologna, con l’aggiunta della “new entry” Muriel , proposto dall’Atalanta e oggetto di riflessione a Trigoria, dove hanno più d’una perplessità, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Contro la Salernitana, il 20 all’Olimpico (ore 18.30), si ripartirà dal “Gallo” e probabilmente da El Shaarawy, visto che Dybala è squalificato, ma l’invito a sbrigarsi fatto a Pinto resta valido. Continua il braccio di ferro con il Santos per Marcos Leonardo , con i giallorossi che quando arriverà l’ufficialità della cessione di Ibanez all’Al Ahli per 28 milioni più 3 di bonus più 20% sulla futura rivendita (al difensore ne andranno 7-8 netti d’ingaggio, oggi fa le visite), potranno alzare ulteriormente l’offerta (l’ultima è di 12 milioni più 6 di bonus) e soddisfare le richieste brasiliane.

Per quanto riguarda Ibanez, ieri Mourinho ha anticipato di nuovo tutti, pubblicando sui propri profili social una foto col difensore e un messaggio d’addio. “Sii felice “garoto” (ragazzo, n.d.r.). Lo so che ti mancherò! Grazie per la tua ultima maglia. Ora potrai pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l’Arabia Saudita. Scommetto che quando TU hai visto la foto hai pensato fosse un nuovo acquisto”. L’ultima frase era ironicamente rivolta ai tifosi giallorossi, in attesa di novità di mercato.