Mourinho, 2 giornate di squalifica. Tournée in Giappone e poi ritiro in Portogallo

Redazione

Sono costate due giornate di squalifica le proteste nei confronti dell’arbitro Rapuano durante la gara col Torino, che avevano portato all’espulsione di José Mourinho, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Se non ci sarà una riduzione della pena, Mourinho salterà quindi le partite contro il Bologna all’Olimpico (in programma il 4 gennaio) e quella al Meazza contro il Milan (domenica 8), per tornare in panchina in occasione della sfida contro la Fiorentina (in programma il 15 gennaio).

Sarà regolarmente in panchina, invece, durante la tournée che la squadra giallorossa sosterrà in Giappone per partecipare alla seconda edizione della Eurojapan Cup. I giallorossi rimarranno in Asia dal 22 al 29 novembre e affronteranno il Nagoya Grampus al Toyota Stadium (venerdì 25) e lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium (lunedì 28). La gare saranno trasmesse su Dazn.

Il 15 dicembre, poi, i giallorossi dovrebbero partire per una settimana di ritiro in Portogallo: Mou riporterà la Roma in Algarve, ad Albufeira, dove la squadra ha svolto già la preparazione durante l’estate scorsa.