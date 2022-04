Mourinho, 10 ko che bruciano. Ma con il Leicester i numeri sono positivi

Contro l'ex squadra di Ranieri il portoghese ha ottenuto 8 vittorie, un pareggio e solo 2 sconfitte

Dieci sconfitte in campionato, Mourinho le aveva subite solo l’anno scorso sulla panchina del Tottenham, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Da record negativo, anche il totale stagionale di sconfitte fra campionato e coppe, sono 13 come nel 2020-21 al Tottenham. A San Siro lui era a caccia di un altro 13, quello relativo alla striscia delle partite utili: in Serie A ci era riuscito due volte proprio con l’Inter, ma i nerazzurri hanno stoppato a 12 la serie romanista. Sono solo due le avversarie che il portoghese non è riuscito a battere fra le 116 che ha affrontato almeno 3 volte: l’Inter è l’unica contro non ha conquistato un punto, l’altra è ancora una delle grandi squadre della sua carriera, il Real Madrid, che gli lasciato solo un pareggio in 5 sfide. Per finire con la caselle dei numeri negativi, la Roma ha appena perso un’imbattibilità che in campionato durava da 104 giorni, la media punti in campionato di Mourinho è scesa sotto quella del suo predecessore Fonseca: 1,705 contro 1,736.