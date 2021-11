Mou sente il rumore dei nemici. La Roma deve aggiustare la mira

Lo Special One sta ricreando, pezzo per pezzo, uno dei suoi cavalli di battaglia: noi contro il mondo

Non è vero che Mourinho si è imborghesito, così come non è vero che è ormai “bollito” anche se prende otto gol in due partite dal Bodo, arbitri o non arbitri, freddo o non freddo. Lo Special One, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera sta ricreando, pezzo per pezzo, uno dei suoi cavalli di battaglia: noi contro il mondo. Ce l’ha con gli arbitri, con il terreno dell’Olimpico, con una stampa locale per lui troppo critica e a volte anche con i suoi giocatori. Non è facile capire l’equilibrio tra epurazioni e riabilitazioni, ma anche questo fa parte di un piano. Mou vuole una lunga lista di cessioni a gennaio per attingere almeno a 2-3 innesti di calciatori fatti e finiti. Per il match di oggi è possibile un cambio di modulo perché mancano tutti i terzini sinistri. I dati della Lega Calcio confermano quello che dice Mourinho: la Roma è al primo posto per tiri effettuati, ma solo al settimo per gol segnati e al quinto per tiri nello specchio. Per questo oggi si potrebbe vedere Shomurodov davanti al posto di Zaniolo.