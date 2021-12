Mou sdoppia la Roma: si torna ai 4 difensori?

Dopo Zaniolo e Smalling, che ha svolto un lavoro individuale programmato, ieri anche Carles Perez si è aggiunto alla lista dei calciatori recuperati in vista della gara di domani contro l’Atalanta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della...

Dopo Zaniolo e Smalling, che ha svolto un lavoro individuale programmato, ieri anche Carles Perez si è aggiunto alla lista dei calciatori recuperati in vista della gara di domani contro l’Atalanta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una novità positiva ma di poco conto, visto che lo spagnolo non può considerarsi un titolare della Roma, assume una grande importanza perché dà a Mourinho quell’alternativa tattica di cui ha bisogno per affrontare l’Atalanta. Gasperini è maestro del 3-5-2 (o 3-4-1-2), cioè il modulo a cui si è convertito recentemente Mourinho, che però non ha mai nascosto la sua predilezione per la difesa a 4. Le tante assenze, prima in difesa e poi in avanti, non hanno consentito al portoghese di tornare all’antico ma ora che la rosa si è allungata, nonostante le assenze di Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola e Felix, potrebbe farci anche un pensierino. Ago della bilancia è proprio Carles Perez. Con lui in campo si può tornare al 4-2-3-1 con Karsdorp e Vina terzini, due tra Smalling, Mancini e Ibanez al centro della difesa, Cristante e Veretout a centrocampo, Zaniolo, Mkhitaryan e Carles Perez alle spalle di Abraham, unica punta. I dubbi di formazione forse saranno sciolti oggi pomeriggio (ore 16) da Mourinho nella conferenza stampa della vigilia.