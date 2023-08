Mou scoverà talenti per il calcio arabo. E’ nel cda della Mahd Sports Academy

Il ruolo in nessun modo andrà in conflitto con quello di tecnico della formazione giallorossa

Anche José Mourinho si avvicina al mondo arabo, come riporta Il Corriere della Sera, ma i tifosi della Roma possono stare tranquilli. Scoverà e valorizzare i giovani talenti, un ruolo che in nessun modo andrà in conflitto con quello di tecnico della formazione giallorossa.