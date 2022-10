Mou: “Roma, non voglio scendere in Conference”

Il portoghese non vuole sottovalutare gli avversari: “Siamo preparati per affrontarli"

“Vogliamo andare avanti in Europa League, e non scendere in Conference: per farlo, dobbiamo vincere". Così Mourinho alla vigilia della delicata sfida contro l’Helsinki, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.