Mou perde Cristante, è un’occasione per Veretout

Problema lombare per il regista, previsto un turnover minimo per preparare la Conference

Un problema lombare ha messo fuori gioco Bryan Cristante per la gara contro l’Inter. Niente di grave, ma José Mourinho e il calciatore hanno preferito non rischiare di peggiorare la situazione, a pochi giorni dalla semifinale di Conference (il 28) contro il Leicester. Il centrocampista è stato depennato dalla lista dei convocati, insieme a Zaniolo e Fuzato, squalificati. La sua assenza - riporta 'Il Corriere della Sera' - e quella di Nicolò riducono le possibilità di scelta di Mou e aprono una possibilità imprevista per Jordan Veretout. Il centrocampista francese, che ha dato segnali di ripresa nei due spezzoni di partita giocati contro la Salernitana e il Napoli, non parte titolare in campionato da quasi due mesi: l’ultima volta a La Spezia, il 27 febbraio. Per il resto non dovrebbero esserci altre sorprese di formazione, a meno che Mourinho non voglia concedere un turno di riposo a uno dei tre centrali. Altro possibile ballottaggio sulla fascia sinistra tra Zalewski (favorito) ed El Shaarawy.