Mou, ora l’obiettivo è recuperare Pellegrini

Redazione

Recuperati, e disponibili già per la gara di domani sera all'Olimpico contro il Lecce, Paulo Dybala e Renato Sanches (ieri grandi sorrisi in allenamento per il centrocampista portoghese), ora l'obiettivo di Mourinho è riavere il prima possibile a disposizione Lorenzo Pellegrini, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il capitano sta vivendo un momento particolare della sua vita privata e professionale. Dal punto di vista privato, ieri è diventato padre per la terza volta. Dopo Camilla e Thomas, infatti, è nato Nicolò. Negli ultimi giorni Pellegrini è stato protagonista, suo malgrado, di vicende extra campo, com Fabrizio Corona che ha riportato l'indiscrezione di una denuncia per stalking a suo carico da parte di una escort romena. Lui ha smentito con forza i fatti e ha dato mandato ai suoi avvocati "di tutelare i suoi interessi e quelli della sua famiglia".

In campo le cose non vanno meglio perché non lo si vede dalla gara col Servette in Europa League (5 ottobre) in cui è rimasto sul terreno di gioco per 13 minuti riuscendo a segnare un gol e a confezionare un assist prima di farsi di nuovo male.

