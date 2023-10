Mou non recupera nessuno: Cristante ancora in difesa

Difficile il recupero di Smalling e Llorente che insieme a Renato Sanches non si sono praticamente mai visti in gruppo

Redazione

Sarà una Roma "vecchia", quella che domenica affronterà il Monza all'Olimpico (ore 12.30, arbitra Ayroldi), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non dal punto di vista anagrafico, ma da quello degli uomini a disposizione: la speranza di José Mourinho, infatti, era di recuperare gli infortunati durante la sosta per le nazionali, ma al momento Smalling, Diego Llorente e Renato Sanches non si sono praticamente mai visti in gruppo, così come Dybala e Pellegrini.

Cristante, insomma, sarà di nuovo al centro della difesa. L'ex atalantino sta vivendo un paradosso: regista dell'Italia di Luciano Spalletti, ennesimo tecnico che dopo averlo visto in allenamento non rinuncia mai a lui, e playmaker difensivo in giallorosso. Lui, come al solito, non si lamenta e si sacrifica per la squadra. Appena tornerà a disposizione anche solo uno dei centrali difensivi, Bryan potrà essere spostato a metà campo, dove aveva fatto molto bene da mezzala al fianco di Paredes, a cui Mourinho ha consegnato le chiavi del centrocampo romanista (...) Andrea Belotti: il Gallo, vista l'indisponibilità di Dybala, giocherà di nuovo al fianco di Lukaku, come è capitato a Cagliari dopo l'infortunio della Joya, il cui recupero procede secondo il programma per averlo di nuovo a disposizione contro l'Inter, i129. La coppia "pesante" con i due centravanti funziona, soprattutto perché entrambi stanno bene dal punto di vista fisico.

