Mou mai sconfitto in casa in Serie A: 3 gare per battere il record di Allegri

Lo Special One si porta dietro dagli anni dell'Inter un record d'imbattibilità di 38 match interni

Mourinho non ha mai perso in casa in Serie A. Una cosa normale per un allenatore speciale, che fra il 2002 e il 2011 infilò addirittura 150 risultati utili interni in 4 campionati diversi, fra Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid, diventando argomento di saggi persino sulla London Review of Books (“Nove anni sono un’eternità. Una probabilità su 7 milioni di riuscirci“). Nell’era dei 3 punti Mou è già sul podio con una striscia di 39 incontri, gli mancano solo 2 partite per raggiungere Allegri, arrivato a 41 con la Juventus prima di vedersi fermare dalla Lazio, nel 2017. La serie del portoghese, 30 vittorie e 9 pareggi, è stata naturalmente messa insieme soprattutto con l’Inter dei 2 scudetti, imbattuta in casa in quei campionati tra il 2008 e il 2010, ed è proseguita col 3-1 alla Fiorentina all’esordio all’Olimpico con la Roma. Contro Sassuolo (domenica), Udinese (23 settembre) ed Empoli (3 ottobre) Mou può stabilire il primato dal 1994 a oggi. Lo riporta Il Corriere della Sera.