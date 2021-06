Mou, l’attesa sta per finire: venerdì lo sbarco Capitale

Il 6 luglio il raduno a Trigoria e la prima parte della preparazione

La lunga attesa è (quasi) finita , la settimana che comincia domani porterà finalmente José Mourinho nella Capitale, a quasi due mesi dell’annuncio (il 4 maggio) del suo ingaggio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo Special One sbarcherà venerdì o sabato – ancora non si sa se arriverà da Londra o dal Portogallo – e sarà presentato prima del raduno della squadra (il 6).

Rui Patricio e Xhaka saranno i primi due acquisti, ma un paio di giorni fa il dirigente romanista ha incontrato anche Fali Ramadani, agente di Filip Kostic , esterno serbo dell’Eintracht Francoforte, a cui potrebbero fare posto in rosa Cengiz Under e Pau Lopez, entrambi nel mirino del Marsiglia.

Nzonzi, a cui la Roma concederà la lista gratuita, non ha ancora risposto al Benfica che gli ha proposto un biennale. Attraverso video e con il materiale che gli è stato fornito da Roma, Mourinho ha studiato in maniera approfondita il centro sportivo di Trigoria, dove la squadra sosterrà la prima parte del ritiro precampionato. In questo periodo si giocheranno un paio di amichevoli (probabilmente a Trigoria) contro avversarie di basso livello (si aspetta una risposta dalla Reggina).