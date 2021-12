Mou: “La smetteranno di dire che non vinciamo contro le big”

Il tecnico: "È stata la Roma più bella della stagione, con un spirito fantastico"

Serviva un segnale per un cambio di marcia, ed è arrivato con la vittoria dei giallorossi per 4-1 contro l’Atalanta a Bergamo, dove la Roma non vinceva dal 20 agosto 2017, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ma soprattutto è arrivata una vittoria contro una big del campionato che i giallorossi inseguivano da tempo. “Ora – la soddisfazione di Mourinho a fine gara – smetteranno di dire che non vinciamo contro le top five, tutti ce lo facevano notare e ora la finiranno. È stata la Roma più bella della stagione, con un spirito fantastico, i giocatori sapevano che contro l’Atalanta non si può avere sempre il controllo della partita. Siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista e l’arbitro è stato bravissimo, c’era bisogno di un direttore di livello e di esperienza. Non abbiamo sbagliato nei duelli, consapevoli dei pericoli, abbiamo capito come fare danno ad una squadra che si prende tanti rischi, abbiamo saputo soffrire: Karsdorp si è praticamente distrutto perché sa che non ho cambi".