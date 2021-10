Mou, la Roma ormai è fatta: “Non cambiano i convocati”

Il tecnico della Roma: "Il Milan è in evoluzione. Contro di loro solo motivazioni"

"I convocati non cambiano" ha detto Mourinho nella conferenza stampa di ieri. Gli epurati saranno ancora fuori, scrive Valdisserri sul Corriere della Sera. La Roma per la sfida contro il Milan farà ancora a meno di Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral. Quest'ultimo, nelle gerarchie, è stato superato da Felix Afena-Gyan almeno fino alla fine dell'anno. Mourinho non è troppo lontano dai concetti espressi nelle altre recenti conferenze stampa: "Mi piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere bene questo sentimento ai miei giocatori". La Roma formato Special, a differenza di Pioli ha altri obiettivi: "Il Milan è più alto in classifica, non ci sono problemi ma solo motivazioni. Pioli ha tanti meriti ma dietro di lui ci sono dirigenti come Paolo Maldini, una rosa che impara una sessione di mercato dopo l'altra. Il Milan ha avuto una evoluzione.