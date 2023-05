Mou, la Roma dei “bambini”. Dybala e Rui Patricio a casa

Mourinho, anche ieri rimasto in silenzio alla vigilia del match col Bologna (ore 18, arbitra Orsato, tv su Dazn), ha scelto la coppa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il tecnico giallorosso, infatti, ha deciso di lasciare a Roma Paulo Dybala e Rui Patricio, e ha aggregato alla prima squadra 6 calciatori della Primavera: Del Bello (portiere), Keramitsis, Missori, Falasca, Faticanti e Majchr-zak, che si aggiungono ai giovani della prima squadra come Darboe, Volpato, Boer e Tahirovic, mentre Zalewski e Bove possono considerarsi ormai quasi dei veterani. Una linea verde dettata dalla necessità di preservare gli uomini in vista della trasferta a Leverkusen con il Bayer che può significare l’accesso alla finale di Europa League. Per Dybala si è trattato di una scelta conservativa: rimarrà a Trigoria a lavorare per cercare di migliorare la condizione fisica, e magari avere qualche minuto di più nelle gambe rispetto a quanto visto con l’Inter e nella gara di andata. Per quanto riguarda Rui Patricio, invece, il tecnico gli ha voluto concedere un turno di riposo per ricaricare le pile dopo un periodo particolarmente stressante, in cui ha commesso qualche errore e ricevuto più di una critica. In porta giocherà Svilar, al suo esordio in campionato dopo quello, non brillante, in Europa League contro il Ludogorets.