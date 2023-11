Mou-Friedkin: i mille misteri di un accordo che non c’è

Per mettersi d'accordo occorre essere in due. Uno non basta. E se la Roma e José Mourinho non hanno (ancora) trovato un accordo per viaggiare mano nella mano anche nei prossimi anni, vuol dire che (almeno) una delle due parti non è d'accordo, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Facile, no? Esistono ipotesi alternative per spiegare lo stallo tecnico che regna a Trigoria? Chissà, forse sì.