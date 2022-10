Mou e Spalletti, chi è Special? Roma e Napoli, la sfida verità

Per il tecnico del Napoli l'occasione di sfatare un tabù: non è mai riuscito a battere il collega in panchina. Per quello portoghese la chance di accorciare sulle prime e imporsi realmente come incomodo

Roma e Napoli si guardano negli occhi. A Mourinho e Spalletti non piace il bluff, sono diretti, frontali, scrive Monica Scozzafava su Il Corriere della Sera. Le due squadre sono specchio ciascuna dell’uomo che dirige lo spettacolo in campo da un rettangolo, quello dell’area tecnica, che per loro non è mai un recinto. “Non è detto che siano sempre i favoriti a vincere", lancia la sfida il portoghese.

“Non ci snaturiamo, andiamo all’Olimpico per imporre il nostro gioco”, lo precede di qualche minuto l’amico. L’occasione per Spalletti di sfatare un tabù: non è mai riuscito a battere il collega in panchina. Per Mourinho la chance di accorciare sulle prime e imporsi realmente come incomodo. Poi però sono le due squadre a scendere in campo.