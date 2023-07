Mou e Pinto, centravanti e polemiche stanno a zero

Non è normale che la Roma, a meno di un mese dall’inizio del campionato, non abbia ancora preso un centravanti

José Mourinho non parla dalla notte di Budapest; Tiago Pinto non apre bocca dal pomeriggio della finale con il Siviglia. I Friedkin, si sa, non parlano. Eppure, tutti sanno tutto. E se non sanno, fanno finta di sapere, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera.