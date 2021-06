Mou: “Datemi bomber egoista da 30 gol e lo porto con me”

Il tecnico continua a lanciare segnali e indizi su come dovrà essere la sua Roma

“Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma". José Mourinho continua a lanciare segnali e indizi su come dovrà essere la sua Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, e lo fa con una provocazione ai microfoni di TalkSport. Tutto ruota intorno alla figura del centravanti, che per lo Special One deve essere uno che lavora per la squadra. Trenta è il numero dei gol necessari affinché un centravanti “egoista” si farebbe preferire ad un attaccante che gioca per i compagni. “Ci sono quegli attaccanti – ha spiegato Mou – che quando non segnano comunque continuano a giocare: Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling (in Inghilterra-Croazia, n.d.r.) pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Rooney era un numero 10, ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la finalizzazione. Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla".