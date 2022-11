Mou, caccia ad altri rinforzi. Cardoso per il centrocampo

Terminata la tournée in Giappone, per la Roma e Pinto ora ci sono due priorità: risolvere la questione Karsdorp e regalare a Mourinho gli innesti giusti per rimpolpare la rosa. Come scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della sera, nei prossimi 10 giorni il g.m. si adopererà per trovare una squadra al terzino olandese. Come alternative piacciono molto gli spagnoli Odriozola, Bellerin e Fresneda. Ma c'è un altro nome entrato nel mirino dei radar giallorossi ed è quello di Johnny Cardoso che potrebbe rafforzare la mediana in attesa del tanto agognato ritorno di Wijnaldum. Sulle tracce del del centrocampista ci sono anche il Bologna e lo Spezia. Il cartellino del calciatore è valutato 7 milioni anche se il giocatore sarebbe disposto ad accontentarsi di uno stipendio inferiore ad 1 milione a stagione.