Mou alla Uefa: “Lascio il gruppo dei vostri tecnici”

I Friedkin hanno sempre seguito la stessa linea: non commentano. Tocca allora a José Mourinho difendersi dopo la squalifica per quattro giornate inflitta dalla UEFA per le dichiarazioni contro Taylor e il tecnico della Roma ha deciso di lasciare il Football Board inviando una lettera a Boban, scrive Gian luca Piacentini su Il Corriere della Sera. Lo Special One non vuole più avere a che fare con chi lo ha condannato così duramente dopo un arbitraggio che, secondo lui e il suo staff, ha pesantemente influenzato la finale di Europa League. La UEFA inoltre ha comminato altre sanzioni che comprendo il divieto di trasferta per la gara europea, la capienza dell'Olimpico ridotta per un turno e una multa alla società. Decisioni che hanno fatto infuriare i tifosi romanisti.