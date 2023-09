Mou: “A Trigoria con sette giocatori”

Il tecnico scherza, ma non troppo, in occasione di un evento Adidas

"È ora di tornare a Roma e lavorare con… 7 giocatori!". Scherza, ma non troppo, José Mourinho , ospite ad un evento del suo sponsor tecnico, l’Adidas, sulla ripresa degli allenamenti che ci sarà oggi a Trigoria, come riporta Il Corriere della Sera. Se l’umore di Mou è da interpretare, oggi pomeriggio sarà possibile capire la posizione della società, perché a lle 14.30 è prevista la conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto.

Un mercato in cui il g.m. ha portato tanti giocatori a costo zero. Due di loro, Azmoun e Kristensen, non sono stati inseriti dalla società nella lista per l’Europa Leaguepresentata ieri alla Uefa.