Morata-Roma, pressing di Mourinho

José Mourinho in pressing sulla Roma per avere Alvaro Morata. Il tecnico giallorosso ieri ha scritto un post su Instagram e con la scusa di ricordare l'acquisto di Droga 20 anni fa ai tempi del Chelsea, ha inviato un messaggio direttamente chiaro ai Friedkin. Secondo quanto scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera, l'affare per l'attaccante spagnolo è complicato: troppo alto il costo per un giocatore di 30 anni. José Mourinho in pressing sul mercato della Roma. A meno di 48 ore dalla partenza per il ritiro in Algarve, il portoghese ha lanciato un messaggio chiaro rivolto alla società e, soprattutto, ad Alvaro Morata. Tramite il suo profilo Instagram, il tecnico ha ricordato l'acquisto di Drogba, giocatore fortemente voluto dal portoghese al Chelsea: "Il 20 luglio del 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Dicevano che non sapesse segnare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo ragazzo". Tradotto: datemi retta e puntate dritto su Morata. E in questo senso non sembra un caso come sotto alla foto pubblicata da Mou sua comparso il «like» dell'attaccante spagnolo (poi misteriosamente rimosso).