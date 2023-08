Morata: “La Roma adesso non è nei miei pensieri”

“Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. La Roma? Al momento non è un’opzione, non è nella mia testa ma noi giocatori non controlliamo il mercato”. Parola di Alvaro Morata, che dal ritiro dell’Atletico Madrid ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di un futuro in giallorosso, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.