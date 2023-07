Morata con Scamacca: Pinto proverà il doppio colpo

Parte oggi la seconda settimana di lavoro della Roma, la prima con la rosa al completo visto il ritorno dei nazionali, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. A Trigoria, insomma, si comincia a fare sul serio e Mourinho potrà cominciare a scoprire altri volti nuovi, in attesa che Pinto gli regali il centravanti, con Morata che ha superato Scamacca nelle preferenze della società giallorossa. Non è escluso che il g.m. possa provare a metterli entrambi a disposizione dello Special One, ma prima dovrebbe trovare una sistemazione a Belotti, che anche nella prima uscita contro la Boreale è rimasto a secco e non ha dato segnali molto confortanti.