Montiel più vicino. Bernard favorito su El Shaarawy

La Roma è alla ricerca di un esterno destro. Sfumato l’americano Reynolds, si parla ancora di una trattativa vicina alla conclusione tra la Roma e il River Plate per Gonzalo Montiel, classe 1997 nel giro della nazionale argentina. Montiel ha una clausola rescissoria di 20 milioni di dollari, ma il suo contratto è in scadenza a giugno, per cui l’operazione potrebbe definirsi dopo la semifinale di ritorno di Coppa Libertadores con il Palmeiras, il 13 gennaio, per 7 milioni. Per il centrocampo, in caso di cessione di Diawara, piace Amrabat della Fiorentina. In attacco è sempre corsa a due tra El Shaarawy e il brasiliano Bernard, che ora sembra il favorito: l’Everton, infatti, vuole riscattare Olsen e le due società stanno ragionando sulla possibilità di uno scambio. (G. P.)