Molti assenti con lo Spezia. Darboe vicino al rinnovo

Sarà una Roma largamente rimarginata, quella che domenica sera (ore 20:45) affronterà lo Spezia nell’ultima giornata di campionato, che vale l’accesso alla prossima Conference League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Oltre a Zaniolo, in attesa dell’okay definitivo per riprendere ad allenarsi con la squadra, hanno lavorato a parte Veretout, Spinazzola, Smalling, Calafiori, Diawara, Carles Perez oltre a Pellegrini e Ibanez. Nessuno di loro dovrebbe essere a disposizione per l’ultima di campionato. Ci sarà, invece, Ebrima Darboe, sempre più protagonista in questo finale di stagione: presto il suo contratto, in scadenza nel 2023, sarà adeguato e prolungato.