Mkhitaryan “regalò” la Conference, ora a un passo dall’Inter

La base è un biennale a 3.5 milioni di euro netti

“Sono sicuro che sia una bugia, Mkhitaryan non sta parlando con l’Inter". Parlava così, qualche giorno fa, il g.m. romanista Tiago Punto riguardo al futuro dell’armeno, uscito dopo un quarto d’ora circa nella finale di Conference League contro il Feyenoord, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Probabilmente quella del dirigente portoghese era una strategia per non turbare gli animi alla vigilia di una partita importantissima come quella di Tirana, ma dopo la finale di Conference il futuro di Miki sembra sempre più lontano dalla Capitale. L’accordo con l’Inter sarebbe infatti ad un passo: la base è un biennale a 3.5 milioni di euro netti.