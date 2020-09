Mkhitaryan ha rescisso con l’Arsenal

Comincia a fare sul serio, Paulo Fonseca. Ieri il tecnico ha programmato una doppia seduta di allenamento, a cui hanno preso parte tutti i calciatori, ad eccezione di quelli impegnati con le nazionali o fermi per Covid (asintomatici), scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Lavoro atletico, tecnico e focus tattico per tutti i presenti, compreso Mkhitaryan che, in accordo con la propria federazione e a causa dei tanti contagi nel suo paese, non ha risposto alla chiamata del c.t. dell’Armenia per la Nations League. L’ex Arsenal da ieri è ufficialmente un calciatore giallorosso.