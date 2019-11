Minacce e un proiettile a Conte: assegnata la vigilanza all’allenatore

Le pattuglie in strada di polizia e carabinieri passeranno con più frequenza intorno all’abitazione dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, la stessa cosa avverrà nei dintorni degli uffici della società nerazzurra. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale qualche giorno fa ha ricevuto una lettera anonima che conteneva una serie di minacce e un proiettile. È stato lo stesso allenatore a chiamare le forze dell’ordine e a firmare una denuncia contro ignoti. La società è stata avvertita dal tecnico e sta seguendo l’intera vicenda. Non esisterebbe alcun elemento, nello scritto indirizzato ad Antonio Conte, che possa collegare la matrice di quelle intimidazioni a un qualche ambiente di spessore criminale o a qualche frangia estrema del tifo organizzato. Per il momento sembra niente altro che l’azione di un mitomane che ha concentrato la propria ossessione su un personaggio pubblico molto popolare.